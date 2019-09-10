Naz Aydemir Akyol'dan duygulandıran paylaşım

Anne olduktan sonra voleybola ara veren ancak Milli Takım’a destek olmak adına, canla başla çalışarak Ay-Yıldızlı ekibi yalnız bırakmayan tecrübeli pasör Naz Aydemir Akyol, sosyal medya hesabından herkesi duygulandıracak bir mesaj paylaştı.

10 Eylül 2019, Salı 06:01
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Naz Aydemir Akyol'dan duygulandıran paylaşım

Anne olduktan sonra voleybola ara veren ancak Milli Takım’a destek olmak adına, canla başla çalışarak Ay-Yıldızlı ekibi yalnız bırakmayan tecrübeli pasör Naz Aydemir Akyol, sosyal medya hesabından herkesi duygulandıracak bir mesaj paylaştı.

Milli formasını, oğlu Pamir’in giydiği formayı ve kazandıkları gümüş madalyanın fotoğrafı yayınlayan Naz Akyol eşine, annesine, babasına ve hazırlık sürecinde ona destek veren herkese teşekkür etti.

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