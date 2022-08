Naz Aydemir Akyol üniversite sınavını kazandı!

Yeni sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen Fenerbahçe Opet'te hem takımdan ayrılanlar hem de yeni transferler büyük dikkat çekiyor. CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ve Misli.com Sultanlar Ligi finalinde Vakıfbank'a takılan sarı-lacivertlilerde pasör Naz Aydemir Akyol takıma veda etti. Yeni takımına transfer olan Naz, üniversite sınavını kazandığını açıkladı

VAKIFBANK SERİSİYLE FENERBAHÇE KARİYERİ SONA ERDİ

Kariyerinde şimdiye dek 9 lig şampiyonluğu elde ederek kırılması güç rekoru elinde bulunduran Naz, çift haneli rakamlara ulaşmaya çok yaklaşmıştı.

Son olarak Vakıfbank ile final serisinde karşılaşan Fenerbahçe Opet, 5 maç üzerinden oynanan seriyi 3-2 kaybederek şampiyonluğu rakibine kaptırdı. Serinin 4. maçında setler 2-0 iken kariyerindeki 10. şampiyonluğa çok yaklaşan Naz'ın bu hayali gerçekleşmedi.

THY İLE ANLAŞTI

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Fenerbahçe Opet'ten ayrılan deneyimli pasör Naz Aydemir Akyol ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

YERİNE CARNEIRO GELDİ

Fenerbahçe Opet yeni sezon öncesi transfer ettiği isimleri tek tek açıkladı. Naz Aydemir'in yerine Brezilyalı pasör Macris Carneiro gelirken orta oyuncular Ergül Avcı Eroğlu ve Aslı Kalaç takıma dahil oldu. Mina Popovic, Tutku Burcu Yüzgenç ve Dicle Nur Babat takımdan ayrıldı.

EN BÜYÜK KUPAYI 3 KEZ KAZANDI

Naz Aydemir Akyol, 9 kez mücadele ettiği CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde ise 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Fenerbahçe ile 2011-2012 sezonunda bu mutluluğu yaşayan Naz, VakıfBank'ta 2012-2013 ile 2016-2017 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırdı.

NAZ İKİNCİ KEZ ÜNİVERSİTE OKUYACAK

Reklamcılık Bölümü mezunu Naz Aydemir Akyol; ikinci lisans öğrenimini psikoloji üzerine yapacak. Akyol sosyal medyadan yaptığı esprili paylaşım ile Acıbadem Üniversitesi’ni kazandığını duyurdu.

AYDEMİR: NOTLARINIZA TALİBİM, KAHVELER BENDEN

Acıbadem Üniversitesi’nde benimle birlikte psikoloji okuyacak arkadaşlarım; şimdiden anlaşalım. Notlarınıza talibim, arada kaçırdığım derslerin de özetini geçebilirseniz çok sevinirim. Kekler, börekler, kahveler benden!

Bir kullanıcının "Hocam Vakıf’la maçımız var arkadaş yerime imza atsa olur mu?" yanıtına Akyol, "Evrakta sahtecilikten başımıza iş almayalım?" dedi.

Başka bir takipçisinin "Önce rakiplerin psikolojisini bozdu, şimdi düzelticek" esprisine gülerek yanıt verdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Naz Aydemir Akyol, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda üst üste 10. kez mücadele ederek bu alanda da tarihe geçti. Başarılı oyuncu, kariyerinde daha önce Eczacıbaşı VitrA formasıyla 1, Fenerbahçe formasıyla 3 ve VakıfBank formasıyla da 5 kez Dörtlü Final'de yer aldı.

MİLLİ TAKIMA VEDA ETTİ

Naz Aydemir Akyol, A Milli Takım 'a veda ettiğini açıklamıştı

31 yaşındaki voleybolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2004 yılından bu yana çok büyük bir gururla taşıdığım Milli formama artık veda vakti" ifadelerini kullandı.

İşte Naz Aydemir'in veda açıklaması;

Birlikte geçirdiğimiz çok zor bir yılın son dakikalarına girerken, tüm kalbimle, ülkemiz ve tüm dünyamız için sağlık, eşit yaşam ve eğitim hakkı, çocuklarımız için umut dolu bir dünya diliyorum.

2022'ye sayılı dakikalar kala kendi spor hayatımla ilgili bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim.

'ARTIK VEDA VAKTİ'

Benim için 2004 yılından bu yana çok büyük gururla taşıdığım Milli formama artık veda vakti. 17 sene oyunca çalışma fırsatı bulduğum Federasyon Başkanları ve yöneticilerime, teknik ekip, sağlı k ekibi ve gururla formayı birlikte terlettiğim takım arkadaşlarıma; Pamir'in doğumundan sonra bana her türlü imkanı ve kolaylığı sağlayan Sayın Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ ve Yönetim Kurulu'na; ve her maçımızda desteklerinihiçbir zaman esirgemeyen Türk halkına her şey için teşekkür ederim