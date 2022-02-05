Kısa programda ABD takımının yıldızı Nathan Chen'in kısa programı dengeleri bozan en etkili seri oldu. Güney Koreli Yuzuru Hanyu'ya (111.82) ait dünya rekorunun 0.11 puan gerisinde bir seri sunan Chen (111.71) erkeklerde1. sırada yer alarak ABD'ye bu bölümde10 puanı hanesine yazdırdı.

Kadınlar kısa programın eksik olduğu tabloda şu anda ABD 28 puanla 1., Rusya 26 puanla 2., Çin 21 puanla 3. sırada yer alıyor. İlk 5'teyer alacak takımlar serbest programa kalacak. Bu arada Almanya ve Ukrayna da çıkan kovid vakaları nedeniyle bazı bölümlerde puan alamadı.