Mısır'ın efsanevi Anubis adlı köpek tanrısından esinlenilen League of Legends şampiyonu Nasus, etkili yetenekleri ile bilinmektedir. Hem tank hem de savaşçı olan Nasus şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimleri için inceleyebilirsiniz.

Kumların Efendisi Nasus

Shurima'nın antik çağlarından gelen Nasus, çakal başlı bir varlıktır. Yarı tanrı olarak kabul edilen bu kahraman oldukça keskin bir zekaya sahiptir. Kendisi bilginin muhafızı ve dünyada eşi benzeri bulunmayan bir taktik ustasıdır.

Onun önderliğinde Shurima İmparatorluğu'nun antik zamanları yıllarca yükselişte kalmıştır. Fakat daha sonra imparatorluk çökmüş ve Nasus sürgüne mahkum edilmiştir. Bir efsane olmaya yaklaştığı sıralarda kendin tekrar yükselişe geçmesinin ardından Nasus geri dönmüştür.

Kumların Efendisi Nasus Oynanış Biçimi

Kumların efendisi Nasus'un pasif skili olan Ruhyiyen, şampiyon rakibinin enerjisini sömürür. Böylece fazladan can çalma özelliği kazanır.

Klavyenizden Q tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Sömürü Darbesi skili pasif haldeyken şampiyon bir birimi katlederse, kalıcı olarak 3 hasar kazanır. Bu bonus sayesinde şampiyonlara, büyük minyonlara ve büyük canavarlara karşı iki kat hasar verebilir. Aktif halde ise bir sonraki normal saldırısı fiziksel hasar verir.

Klavyenizden W tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Çürü, şampiyon rakibini 5 saniye süresince yaşlandırır. Başlangıçta hareket hızını %35 azaltır. Süre boyunca rakibin saldırı hızı bu miktarın yarısı kadar 17.5% azalır.

Klavyenizden E tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Ruh Ateşi, belli bir bölgede, ortaya çıktığı ilk anda büyü hasarı verir. Bir ruh alevi yaratır. Sonraki 5 saniye boyunca bölgedeki rakiplerin zırh değeri azalır. Saniye başına fazladan büyü hasarı alırlar.

Son olarak klavyenizden R tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Kumların Hiddeti, 15 saniyeliğine kum fırtınasından güç alarak azami can değerini yükseltir. Ayrıca saldırı menzilini, zırh ve büyü direnci değerlerini de yükseltir. Fırtına estiği süre boyunca her saniye etrafındaki rakiplerin can değeri kadar büyü hasarı verir. Saniyede en fazla 240 hasar olarak şampiyon fazladan zırh ve büyü direnci edinir. Sömürü Darbesi'nin ise bekleme süresi %50 azalır.

Kumların Efendisi Nasus S11 Rün Dizilimi

Çakal başlı Nasus şampiyonunun S11 yeni sezondaki rün dizilimi rehberi;

İsabet

Yenilmez

Pratik Zekâ

Efsane: Çeviklik

Son Direniş

Büyücülük

Bulut Pelerini

Sürat ve ayrıca;

+ %9 Saldırı Hızı

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 15 ila 90 Can (seviyeye bağlı)

Kumların Efendisi Nasus S11 Yetenek Skilleri

Nasus şampiyonu S11 yetenek skilleri dağılımı;

Sömürü Darbesi: 1- 4- 5- 7- 9

Çürü: 3- 14- 15- 17- 18

Ruh Ateşi: 2- 8- 10- 12- 13

Kumların Hiddeti: 6- 11- 16

Kumların Efendisi Nasus S11 Counter Pickler

Nasus şampiyonunu her ne kadar yarı tanrı olsa da, onun zayıf düşeceği şampiyonlar;

Darius

Riven

Garen

Teemo

Pantheon

Kumların Efendisi Nasus Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.

Hayalet: 10 saniye kadar birimlerin içerisinden geçebilir. Şampiyonun seviyesine bağlı olarak %28 ile %45 arasında hareket hızı sağlar.

Başlangıç itemleri: Doran'ın Kalkanı, Can İksiri, Totem Uğuru (Ziynet)

İlk base itemleri: Pırıltı, Avcı İksiri

Full Build: Üçlü Kuvvet, Randuin'in Alâmeti, Çivili Zırh, Donmuş Yürek, Merkür'ün Adımları, Ruh Gömleği

Kumların Efendisi Nasus Kostümleri

Uzun zamandır League of Legends dünyasında bir yeri olan Nasus şampiyonunun tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Galaktik Kostümü

Firavun Kostümü

Dehşet Şövalyesi Kostümü

Riot K-9 Köpeği Kostümü

Zebani Kostümü

Arşidük Kostümü

Dünyalar Yıkan Kostümü

Ay Festivali Kostümü