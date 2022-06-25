Jorge Jesus yönetiminde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe 'de geleceği merak konusu olan Kim Min-Jae için iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre Napoli, Fenerbahçe stoperi Kim Min-Jae'ye olan ilgisini yeniden artırdı. İtalyan ekibi bu hafta başlarında Fenerbahçe ile müzakerelere yeniden başladı ve Güney Koreli futbolcuyu kadrosuna katmak konusunda oldukça istekli.

En büyük sorun bonservis

Sözleşme uzatmayı kabul etmeyen Kalidou Koulibaly'nin olası ayrılığına hazırlanan Napoli'nin bu yaz teknik direktör Luciano Spalletti'nin kadrosunda savunmayı güçlendirmeyi plandığı ancak transfer için en büyük engelin ise Fenerbahçe'nin 15-20 milyon Euro arasındaki bonservis talebi olduğu belirtiliyor.

Savunmaya yeni ikili

Napoli, Kim Min-Jae transferinin yanı sıra Leo Ostigard'ı da kadrosunda görmek istiyor. İtalyan ekibinin Brighton ile yakında bir anlaşmaya varılması beklenirken, takım savunmayı bu iki isme emanet etmeyi planlıyor.

Ayrılacak mı?

Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray ile anlaşmasının ardından Fenerbahçe'nin stoper defterini kapattığı, her ne kadar İtalyan ekibinin ilgisi bulunsa da başarılı savunma oyuncusununun ise takımda kalmak istediğine yönelik haberler gün içerisinde gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan 25 yaşındaki savunma oyuncusunun Sarı-Lacivertli kulüp ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kim Min-Jae Fenerbahçe ile 39 maçta forma giymiş ve 1 kez de fileleri havalandırmayı başarmıştı.



