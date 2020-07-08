Trabzonspor formasıyla bu sezon 44 maçta 29 gol ve 9 asistlik performans sergileyen Alexander Sörloth'a Real Madrid, Manchester United, Chelsea ve Juventus'un ardından Napoli de talip oldu. Fransız ekibi Lille'in, Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i ilk hedef olarak belirleyen Mavi-Beyazlılar'ın, bu oyuncu konusundaki pazarlıklardan bir sonuç alamaması sonrasında Sörloth'u istediği kaydedildi.

6 milyonluk opsiyon...

Osimhen için 60 milyon Euro'yu gözden çıkaran Çizme temsilcisinin, Sörloth için de 30 milyon Euro'ya yakın bir bütçe ayırdığı bildirildi. Hatırlanacağı üzere 24 yaşındaki forvet, sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace'tan iki yıllığına 6 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiralanmıştı

FANATİK ÖZEL / Gökmen Özcan