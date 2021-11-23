İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Victor Osimhen, takımının ligde Napoli'ye pazar günü 3-2 yenilerek bu sezon ilk kez kaybettiği karşılaşmada rkapi savunma oyuncusu Milan Skriniar ile çarpışarak sakatlanmıştı.

Bugün Napoli'den yapılan açıklamaya göre elmacık kemiği ve göz çukurunda kırıklar oluşan oyuncu başarılı bir ameliyattan geçti ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Nijeryalı oyuncunun 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda da oynaması beklenmiyor.

Bu sezon Napoli ile 14 resmi maça çıkan 22 yaşındaki hücum oyuncusu, 9 gol 2 asist ile mücadele etti.