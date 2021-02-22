Serie A'da Napoli, Atalanta deplasmanından 4-2'lik yenilgiyle ayrılırken karşılaşmanın son dakikalarında talihsiz bir olay yaşandı.

Napoli'nin Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Cristian Romero ile girdiği ikili mücadelenin ardından başını yere çarptı. Birkaç saniye içinde futbolcular ve sağlık ekibi oyuncunun etrafını sardı. Kısa süreliğine bilincini yitiren genç futbolcu hastaneye kaldırıldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, tedbir amaçlı hastaneye götürülen Nijeryalı futbolcunun durumu iyi.

Victor Osimhen, Kasım ayında yaşadığı omuz sakatlığının ardından iki ay sahalardan uzak kalmıştı. 22 yaşındaki futbolcu Ocak ayında ise corona virüse yakalandı ve üç hafta formasına kavuşamadı.

Napoli 2020 yazında Nijeryalı futbolcu için Lille'e 70 milyon euro bonservis ödemişti.

Kaynak: Ntv Spor