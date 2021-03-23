İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, yaz aylarında önemli bir kadro değişimine gidebilir. Özellikle takımın yıldızlarından savunmacı Kalidou Koulibaly'nin takımdan ayrılması gündemdeyken La Gazzetta dello Sport, Koulibaly'nin yerine Feyenoord'dan Marcos Senesi'nin transfer edilebileceğini belirtti.

Feyenoord ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Senesi ile bir başka İtalyan ekibi Milan da ilgilenmekte. 2019'da 7 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer edilen 23 yaşındaki stoper, bu sezon Hollanda Eredivisie'de 3 gol, 2 asistlik hücum katkısı da sağlamış durumda.