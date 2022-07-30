Napoli’de hedef Kepa

David Ospina’nın ayrılışı sonrası kaleci transferine yoğunlaşan Napoli, Chelsea’de gözden düşen Kepa Arrizabalaga’yı kadrosuna katmak istiyor. Formasını geçtiğimiz sezon Edouard Mendy’ye kaybeden Kepa Arrizabalaga’nın da kulüpten ayrılmaya sıcak bakıyor. Chelsea’nin büyük yatırım yaptığı 27 yaşındaki eldiveni bonservisiyle yollamak istemediği ve kiralama yoluna gideceği öğrenildi.

Napoli, Kepa Arrizabalaga’nın yanı sıra PSG’de forma şansı bulamayan Keylor Navas’ı da gündemine aldı. Ancak oyuncunun PSG’den aldığı yüksek maaş sebebiyle önceliğin Kepa Arrizabalaga’da olduğu öğrenildi.

Chelsea, 2018 yılında Athletic Bilbao’dan transferi ettiği Kepa Arrizabalaga için 80 milyon euro’luk serbest kalma bedelini ödemişti. Bu transfer sonrası İspanyol eldiven tarihte kendisine en yüksek bonservis bedeli ödenen kaleci olmuştu.



