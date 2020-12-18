Napoli, Milik için 15 milyon Euro istiyor

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Polonyalı golcüsü Arkadiusz Milik ile yollarını ayırıyor. Goal'ün haberine göre Napoli, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Milik'i devre arasında 15 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ile bırakmak istiyor.

Geçtiğimiz yaz özellikle Tottenham'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Milik, Premier Lig ekibine transfer olamamıştı. O süreçte Tottenham, Harry Kane'e alternatif olarak Benfica'dan Carlos Vinicius'u kadrosuna katmıştı.

Şimdilerde ise Arkadiusz Milik ile özellike İspanya LaLiga'da şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid ve İtalyan devi Juventus'un ilgilendiği belirtiliyor.