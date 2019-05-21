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Napoli Manchester United'ın 110 milyon euroluk Kalidou Koulibaly teklifini reddetti

Kalidou Koulibaly transferi için Manchester United'a şok bir cevap geldi. İtalyan ekibi Napoli İngilizlere beklenmedik bir cevap verdi.

21 Mayıs 2019, Salı 19:56 Son Güncelleme:
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Napoli Manchester United'ın 110 milyon euroluk Kalidou Koulibaly teklifini reddetti

Avrupa'da ligler yavaş yavaş sona eriyor ancak transfer dönemi de ne kadar yoğun geçeceğini hissettiriyor.

Yaz transfer sezonunun ilk bombası İngiliz devi Manchester United'dan geldi ancak Kırmızı Şeytanlar beklemediği bir yanıt aldı.

110 milyon euro reddedildi

United, Napoli'nin Senegalli savunmacısı Kalidou Koulibaly için İtalyan kulübüne tam 110 milyon euro önerdi ancak Napoli hem bu teklifi reddetti hem de transfer için 150 milyon euro talep etti.

İtalyan La Gazette dello Sport'un haberine göre 27 yaşındaki savunmacı için United 90 milyon euroluk teklif kararını 110 milyon euroya yükseltti ve İtalyanların kapısını çaldı. Napoli ise kesin bir dille oyuncu için "Ret" cevabı verdi.

Kalidou Koulibaly'nin Napoli'yle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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