İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, West Ham'ın Brezilyalı yıldızı Felipe Anderson için gözünü karartmış durumda.

The Star'ın iddiasına göre İtalyan ekibi, geçtiğimiz sezon 38 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Hirving Lozano'yu da Felipe Anderson için sunacağı teklife bir takas parçası olarak ekleyebilir.

Meksikalı Lozano, bu sezon Napoli formasıyla 28 maça çıkarken 3 gol, 2 asistlik bir performans sergileyebildi.

Daha önce Lazio forması giyen Felipe Anderson'un Serie A'ya dönüşü adına Napoli, 24 yaşındaki Meksikalı'dan erken vazgeçmeye hazırlanıyor.