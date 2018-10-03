UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın en önemli maçlarından birisinde Napoli ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Premier Lig'de fırtına gibi esen fakat ilk mağlubiyetini hafta sonu Chelsea'ye karşı alan Liverpool, Napoli'yi de mağlup ederek Devler Ligi'nde 2'de 2 yapmak istiyor. İlk maçında Sırp ekibi Crvena Zvezda ile berabere kalan Napoli'de ise hedef taraftarları önünde ilk 3 puanlarını almak.

Napoli - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam TSİ 22:00'da başlayacak olan karşılaşma beIN Sports 3'den naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Maç öncesi notlar

Napoli ile Liverpool, Avrupa arenasında üçüncü kez karşılaşıyor. Bugüne kadar iki ekip arasındaki tek eşleşme, 2010/11 Avrupa Ligi gruplarında gerçekleşti.

Napoli ile Liverpool arasında oynanan son resmi maçı Liverpool 3-1 kazanırken (Kasım 2010'da Anfield'da), Napoli'de oynanan karşılaşma golsüz sona ermişti (Ekim 2010).

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son dokuz maçın sadece ikisini kazanabilen Napoli (1B 6M), bu iki galibiyeti de iç sahada aldı.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı altı deplasman maçının sadece birini kaybeden Liverpool (3G 2B), rakip fileleri 20 kez havalandırmıştı. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde tek sezonda daha fazla deplasman golü atan tek takım Real Madrid'di (2013/14'te 20).

İlk grup maçında Kızılyıldız filelerini havalandıramayan Napoli, son 29 Şampiyonlar Ligi maçında üçüncü kez bir maçı gol atamadan tamamladı.

Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaştığı dört maçı kaybetmedi (3G 1B) ancak tek beraberlik, ilk yarısını 3-0 önde kapattığı ve penaltılarla kupayı kaybettiği 2005 Şampiyonlar Ligi finalinde geldi.

Carlo Ancelotti ile Jürgen Klopp'un Şampiyonlar Ligi'ndeki tek mücadelesinde Ancelotti'nin çalıştırdığı Real Madrid, Klopp'un çalıştırdığı Borussia Dortmund'u 2013/14 çeyrek finalinde kupanın dışında itmişti (toplamda 3-2'lik skorla.

Roberto Firmino, Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 14 maçta 18 gole doğrudan katkı sağladı (11 gol & 7 asist).

Napoli'nin Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada attığı son 14 golün dokuzunda Dries Mertens'in doğrudan katkısı var (6 gol & 3 asist).

Liverpool forveti Mohamed Salah, Napoli'ye karşı ilk 11 başladığı son iki resmi maçta üç gole doğrudan katkı sağladı (Roma formasıyla Serie A'da 1 gol & 2 asist).