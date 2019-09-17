Napoli - Liverpool maç sonucu: 2-0

Şampiyonlar Ligi E Grubu mücadelesinde Napoli, son şampiyon Liverpool'u San Paolo'da ağırladı.

İlk yarısı golsüz biten mücadelenin 82. dakikasında Dries Mertens penaltıdan İtalyanları 1-0 öne geçirdi. Maçın 90+2'de Fernando Llorente, savunmadaki hatayı iyi değerlendirdi ve karşı karşıya Adrian'ı avlamayı başardı; 2-0.

Bu haberi de okudular Ajax-Lille maç sonucu: 3-0





Bu skorla Napoli Devler Ligi'ne 3 puanla başlarken, son şampiyon Liverpool zorlu deplasmandan elli boş döndü. Kırmızılar ayrıca bu sezon tüm turnuvalardaki ilk yenilgisini almış oldu.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas da 75. dakikada Allan'ın yerine oyuna dahil oldu.