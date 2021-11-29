Napoli-Lazio maç sonucu: 4-0

İtalya Serie A'nın 14. hafta mücadelesinde Napoli sahasında, Galatasaray 'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio'yu ağırladı. Maçtan 4-0'lık galibiyet ile ayrılan Napoli, ligde 2 maç aradan sonra galip gelmeyi başardı ve liderliğini sürdürdü.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Zielinski, 10. ve 29. dakikalarda Mertens ve 85. dakikada Ruiz kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 35'e çıkaran Napoli, Serie A'daki liderliğini devam ettirdi. Lazio ise 21 puanla 8. sırada yer aldı.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1465073328155201536