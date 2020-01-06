Juventus ile liderlik için çekişen Inter zorlu bir deplasmana gidiyor. Son Napoli deplasmanından ağır yaralı dönen Inter bu sefer kayıpsız kapamak zorunda (19.05.2019 Tarihinde 4-1 kaybetti). Gattuso yönetimindeki Napoli, inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Evinde oynadığı son 5 maçın sadece birinde galip gelerek seyircisini mutlu edebildi (2G 2M). Conte yönetimindeki Inter ise özlediği günlerine geri dönmüş vaziyette. 16 maçta 11 gol atan Lukaku bu yolda takımını sırtlayan önemli oyunculardan biri. Serie A’da, liderin değişip değişmeyeceğinde belirleyici olacak bu mücadelenin iddaa tarafında favorisi yok. Hem ev sahibi hem de deplasman ekip için zorlu geçecek mücadeleye siz de Misli.com üzerinden tek maç ve canlı bahis olanaklarıyla bahis yaparak bu heyecana ortak olabilirsiniz.

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BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

• Inter oynadığı son 10 lig mücadelesinin sadece 3’ünde berabere kaldı (7G)

• Napoli’nin son 5 karşılaşmasından 4’ü 2,5 Üst bitti.

• İki takımın aralarında oynadıkları son 5 maçın 4’ü 2,5 Alt bitti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

İddaa bülteninde canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilen Napoli – Inter karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %23’ü konuk ekibin kazanacağını düşünüyor. Diğer öne çıkan bahislerde ise karşılıklı gol ve 2.5 gol üzeri seçenekleri ön plana çıkıyor.

OZAN GÜR’ÜN YORUMU

Napoli'nin Sassuolo deplasmanında kazanması aldatıcı olabilir. Oyun olarak Ancelotti döneminden daha kötü bir performans ortaya koydular. Rakibin son dakikada kendi kalesine attığı gol, galibiyeti getirdi. Ruiz’in son idmanda sakatlanması bu maç öncesi çok önemli bir eksik olarak kayda geçmesi lazım. Koulibaly, Malcuit ve Luperto, diğer eksikler. İnter, liderliğini sürdürmek adına kazanmak zorunda olduğu bir maça daha çıkacak. Yedek kulübesine güçlendirmek isteyen Conte, şampiyonluk için takımını en iyi seviyeye çekmek için çok önemli bir mücadele veriyor. Antrenmanlara başlayan Sanchez ve Asamoah, bu mücadelede forma giyemeyecek olan isimler. Napoli adına sezonun kötü geçeceğini yinelemek istiyorum. Teknik ve taktiksel anlamda sıkıntı yaşayacaklar. Ayrıca Ancelotti döneminde başlayan oyuncuların huzursuzlukları devam edecek gibi görünüyor. İnter, gücünün bilincinde, taktiksel açıdan avantajlar sahip. Yüksek orandan İnter galibiyetinin riskine girilir. Fakat konuk ekibin yenilmezliğine yönelik oranın da tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Öncelikli tercihim İnter, kaybetmez olacak.



