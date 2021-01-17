Napoli - Fiorentina maç sonucu: 6-0

İtalya Serie A'da şampiyonluğu zorlayan Gennaro Gattuso yönetimindeki Napoli, Cesare Prandelli ile alt sıralardan bir an önce kurtulmayı isteyen Fiorentina'yı ağırladı. Napoli, Fiorentina'yı adeta bozguna uğrattı ve 6-0'lık tarihi skorla 3 puanı almayı başardı. Napoli'nin gollerini Insigne (2), Demme, Lozano, Zielinski ve Politano attı. Napoli'de Elif Elmas oyuna 73. dakikada dahil oldu, Fiorentina'nın tecrübeli yıldızı Franck Ribery ise karşılaşmanın ik yarısında forma giydi. Napoli bu galibiyetle puanını 34'e yükseltti, Fiorentina ise 18 puanda kaldı.