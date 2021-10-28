Sezona Luciano Spaletti ile başlayan ve ilk 8 hafta fire vermeden 24 puan toplayan Napoli, geçtiğimiz hafta sonu Roma deplasmanında golsüz berabere kalarak sezonun ilk puan kaybını yaşamıştı. Savunmadan Kevin Malcuit, orta alandan Adam Ounas sakat. Roma maçını pas geçen Konstantinos Manols'ın durumu maç saati netleşecek. Esas eksik ise Spaletti olacak. Roma maçında kırmızı kartla tribünlere yollanmıştı, maç sonrası da bunu hak etmediğini dile getirmişti. Bologna maçı öncesi de; "Zor maç olacak, Milan'ın kazanıp bizden liderliği alması önemli değil. Biz kendi işimize bakacağız ve kazanmak için sahaya çıkacağız..." dedi. Sıkışık fikstürde rotasyon beklentisi yüksek. Fabian Ruiz ilk 11'de devam edip orta alanda yanına Eljif Elmas ile Diego Demme gelebilir. Son 4 maçın 3'ünde kenardan gelen Hirving Lozano'yu ilk 11'de izleyebiliriz. Sol kanatta Lorenzo Insigne ile en ilerde Victor Osimhen değişmeyecektir...

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Puan tablosunda dalgalı performansına paralel bir yerde bulunan Bologna, son olarak Milan karşısında 4-2 kaybetmesine rağmen taraflı tarafsız her kesimden övgü almıştı. 10 kişi 2-0'dan 2-2'ye getirdiler ancak 9 kişi kalınca 84. dakikaya kadar direnebildiler. 3-2'ye rağmen son bir hamle yaparlar mı derken Zlatan Ibrahimovic'in golüyle havlu attılar... Savunma merkezinden Adama Soumaoro ile "10 numara" Roberto Soriano cezalı. Önemli golcü Marko Arnautovic ile sezona as stoper olarak başlayan Kevin Bonifazi sakat. TD Sinisa Mihajlovic'in sağ bek Lorenzo De Silvestri'yi savunma üçlüsüne kaydırması bekleniyor. Onun kanadını da tamamen Andreas Skov Olsen'e verecek gibi duruyor. Solda enerjisiyle Aaron Hickey oynamaya devam eder. Arnautovic ve Soriano'nun yokluğunda Musa Barrow'a Sydney van Hooijdonk ve Federico Santander eşlik edecektir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Napoli son 8 resmi maçın 6'sında kalesini gole kapattı!

- Bologna'nın ligdeki son 6 maçının 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

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MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR NE DİYOR?

Napoli, Roma deplasmanında daha önceki maçlarda olduğu gibi etkili değildi. Fakat zorlu deplasmandan kaybetmeden dönmek son derece önemliydi. Bologna, Milan karşısında agresif oyunun cezasını çekti. Soriano gibi önemli bir oyuncunun bu deplasmanda olmaması orta sahadaki pas trafiğini kilitleyecek. Napoli, zirve inadını sürdürür ve hata yapmaz. Süper oran tercihi ile Napoli galibiyetine yönelik bahis almak son derece değerli bir tercih olacak.