Napoli - Atalanta maçının öne çıkan rakamları

Bu sezon deplasmanda çıktığı 7 maçta sadece 1 beraberlik alarak 6 maçı kazanan Atalanta, deplasmanda Serie A lideri Napoli'nin konuğu olacak.

Ev sahibi takımda Anguissa, Osimhen, ile Kolibaly, misafir takımda Gosens ve Lovata sakatlıklarında dolayı mücadelede forma giyemeyecek.

Geçen hafta Sassuolo deplasmanında 2-0 önde olmasına rağmen skor avantajını koruyamayarak sahadan 1 puanla ayrılan Napoli. bu maçta galip gelerek iç saha serisini ikiye çıkarmak istiyor.

Son 4 maçını kazanan Atalanta kan kaybeden Napoli karşısında galip gelerek üst sıralara biraz daha yaklaşmak istiyor.

Oran Analizi

Napoli için ilk yarı galibiyetine 2.65 oran verildiği toplam 4 maçta hiç ilk yarıyı kazanamazken, 1.5 alt oranı 3.35 olduğunda toplam 4 maçın hepsi 1.5 üst bitti

Atalanta için ilk yarıda rakiplerine 2.65 oran verildiği toplam 7 maçta hiç ilk yarısını mağlup olmazken, ikinci yarı galibiyetine 2.7 oran verildiği toplam 3 maçta hiç kazanamadı

Atalanta için ilk yarı 1.5 üst oranı 2.25 olduğunda toplam 4 maçın hepsi ilk yarı 1.5 alt bitti.











