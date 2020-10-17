Napoli - Atalanta maç sonucu: 4-1

İtalya Serie A'da iki formda ekibin karşılaşmasında gülen taraf ev sahibi Napoli oldu. Gattuso yönetimindeki Napoli, ilk yarıyı 4-0 önde kapatırken, Gasperini önderliğinde oynadığı güzel futbol ve aldığı sonuçlarla övgü toplayan Atalanta'yı adeta dağıttı. Sam Lammers'in 69. dakikada attığı gol, konuk Atalanta için sadece skoru değiştirmeye yetti: 4-1.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri Lozano (2), Politano ve Osimhen attı. Ev sahibi ekip bu galibiyetle güzel gidişatını sürdürdü, Atalanta ise ligdeki ilk kaybını yaşadı.