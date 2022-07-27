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Napoli - Adana Demirspor maç sonucu: 2-2

Yeni sezona İtalya'da hazırlanan Adana Demirspor, hazırlık maçında Napoli ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Adana Demirspor, Napoli ile 2-2 berabere kaldı.

27 Temmuz 2022, Çarşamba 23:46 Son Güncelleme:
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Napoli - Adana Demirspor maç sonucu: 2-2

Yeni sezon hazırlıklarını İtalya’da sürdüren Adana Demirspor hazırlık maçında Napoli ile 2-2 berabere kaldı.

Yeni sezona İtalya'da hazırlanan Adana Demirspor, hazırlık maçında Napoli ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 55. dakikada Hirving Lozano ile 1-0 öne geçti. 74. dakikada Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı. 77. dakikada Yusuf Sarı'nın penaltı atışıyla Adana ekibi 2-1 öne geçti. 90. dakikada İsmail Çokçalış kendi kalesine attığı golle skora denge geldi ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

İHA

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