Süper Lig'in son haftasında Göztepe’ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, takipçisi Beşiktaş’ın galip geldiği ligi 4. sırada tamamladı. Ligde en son 21. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup eden Göztepe, lige verilen aradan sonra çıktığı 8. maçında sahadan ilk kez 3 puanla ayrıldı. Göztepe, Demir Grup Sivasspor maçına kadar çıktığı 7 maçta 2 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.

Puanını 42’ye çıkaran Göztepe, bir maçı eksik 40 puanlı Kasımpaşa’nın önünde kendisine 10. sırada yer buldu.

Napoleoni 100. maçında gol attı

2016-2017 sezonundan bu yana Türkiye’de forma giyen Napoleoni, Demir Grup Sivasspor maçıyla Süper Lig’deki 100. maçına çıktı. İlk yarıda takımını 1-0 öne geçiren gole imza atan İtalyan golcü, bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti.