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Naomi Osaka, antrenörüyle yollarını ayırdı

Teniste tek kadınlar dünya 1 numarası Naomi Osaka, antrenörü Sascha Bajin ile yollarını ayırdı.

12 Şubat 2019, Salı 14:34
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Naomi Osaka, antrenörüyle yollarını ayırdı

Teniste tek kadınlar dünya 1 numarası Naomi Osaka, antrenörü Sascha Bajin ile yollarını ayırdı.

ABD Açık ve Avustralya Açık’ta üst üste şampiyonluğa ulaşan 21 yaşındaki Osaka, sosyal medya hesabından, antrenörü Bajin ile kariyerinin bundan sonraki döneminde çalışmayacağını duyurdu.

Bajin, Japon tenisçi dünya klasmanının 72. sırasındayken göreve başlamış, Avustralya Açık’ın ardından Osaka, dünya 1 numarası olan ilk Asyalı raket unvanını almıştı.

Antrenör Bajin, kariyerinde daha önce ABD’li Serena Williams, Belarus Victoria Azarenka ve Danimarkalı Caroline Wozniacki’nin ekibinde yer almıştı.

AA

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