Nantes takımı Fransa liginde mücadele eden bir takımdır. 1943 yılında Fransa'nın Nantes şehrinde kurulmuştur. Takımının belirlediği ve hala kullandığı renkler, sarı ve yeşildir. Bu takım yetiştirdiği profesyonel oyuncularla ün kazanmış bir takımdır. Marcel Desailly ve Mickael Landreau gibi birçok yıldız yetiştirdi. Fransa liginde 8 kere şampiyonluk yaşamış bir takımdır. Düzenlenen Fransa kupalarını tarihi boyunca 3 kere kazanmıştır. Fransa liginde yer alan Nantes takımının piyasa değeri 100 €'dur. Yetiştirdiği futbolcuların satışlarını yaparak bütçesini çok hızlı büyüten takımlar arasında yer alıyor. Nantes takımının Fransa'da kullandığı lakap kanaryalardır. Kulüp renklerinde sarı ve yeşil renkleri bulunduğundan, kanarya benzetmesi yapılarak Nantes takımıyla özdeşleştirilmiştir.

Nantes Stadı'nın adı nedir?

Fransa temsilcisi oynadığı iç saha maçlarını, Beaujoire stadyumunda oynamıştır. Beaujoire Stadyumu Fransa'nın batısına bulunuyor. Nantes şehrine 1984 yılında inşa edilmiştir. Beaujoire stadyumunda futbol maçları dışında ragbi mücadeleleri de yapılıyor. Beaujoire stadyumunda yer alan tribünlerin üstü kapalı bir şekilde tasarlanmıştır.

Nantes Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Beaujoire stadyumunun toplam kapasitesi 52.000'dir. Herhangi bir yenileme yapılmadığından stadın kapasitesi arttırılmamıştır.

Fransa'nın başarılı takımlarından biri olan Nantes, iç sahada yaptığı karşılaşmaları Beaujoire stadyumunda oynuyor. Bu stadyum en son 1998 yılında yenilenmiştir. 1998 yılında yapılan FIFA Dünya Kupası nedeniyle yenilenme yapılmış ve daha sonra herhangi bir yenilenme yapılmamıştır. 1998 yılında yapılan yenilenmeyle çim ısıtma sistemine geçiş yapmıştır. Oyun alanı ebatları 105m x 68m'dir.