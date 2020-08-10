Nantes, Berat Özdemir transferini bitiriyor

Son olarak bu yaz döneminde Burak Yılmaz ve Cenk Özkaçar'ın transfer olduğu Fransa Ligue 1'e bir Türk oyuncu transferi daha gerçekleşmek üzere. Fransız ekibi Nantes, Gençlerbirliği forması giyen Berat Özdemir'i kadrosuna katıyor.

France Football'a göre Nantes, Gençlerbirliği forması giyen Berat Özdemir'i öncelikli transfer hedeflerinden biri olarak belirlemiş durumda. Bu transfer için Gençlerbirliği'nin 3 milyon Euro'luk bir bonservis talebinde olduğu belirtilmekte.

İlk yapılan görüşmelerde Nantes'ın 1.3 milyon Euro sunduğu belirtilirken Gençlerbirliği, 3 milyon Euro bonservis bedeli istiyor ve Nantes'ın bu talebi karşılamakta sorun yaşamayacağı aktarılmakta.