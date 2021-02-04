Nando De Colo: Zor bir maça hazır olmalıyız

Turkish Airlines EuroLeague'in 24. maç döneminde Zenit St Petersburg'u konuk edecek temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncu Nando De Colo, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

İyi bir ekiple zorlu bir maça çıkacaklarının altını çizen Nando De Colo ise, “Zenit şu ana kadar harika bir sezon çıkarıyor. Çok iyi basketbol oynayan bir ekip. Çok sağlıklı bir ekip ruhuna sahipler, takım olarak hareket ediyorlar. Zor bir mücadeleye hazır olmalıyız. Bizim için önemli olan çok çalışmaya devam etmek ve kendi oyunumuza konsantre olmak. Son dönemde ortaya koyduğumuz oyunu tekrarlayabilmeliyiz. Bu mücadeleye hazırlanmak için idmanlarda çalıştıklarımızı parkeye yansıtmalıyız.” diye konuştu.