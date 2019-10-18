Nando De Colo, tarihi rekora çok yaklaştı

Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında İspanyol ekibi Baskonia'yı 87-80 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Nando De Colo, Baskonia karşısında 39 sayıyla yıldızlaştı.

De Colo, 39 sayıyla EuroLeague kariyer sayı rekorunu kırarken 44 verimlilik puanıyla da bu alanda en iyi düzeyine ulaştı. Ayrıca iki sayılık atışlar bakımından da 12/15 ile kariyerinin en iyi maçını çıkardı.

Fransız yıldız, EuroLeague tarihine geçme şansının da kıyısından döndü. Organizasyonda bir maçta en çok atılan sayı 41 ve bu rekoru Alphonso Ford, Carlton Myers, Kaspars Kambala ve Bobby Brown paylaşıyor.

De Colo'nun 39 sayısı, Ocak 2013'te Bobby Brown'un attığı 41 sayının ardından bir EuroLeague maçında bir oyuncunun ulaştığı en yüksek skor oldu. Ayrıca 2000'li yıllarda da bir oyuncunun ürettiği en yüksek sekizinci skor olmayı başardı.



