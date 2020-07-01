Nando de Colo: Sarunas Jasikevicius olursa çok iyi olur

Fenerbahçe’nin Fransız oyun kurucusu Nando de Colo, “Eğer yeni koçumuz Sarunas Jasikevicius olursa, bu çok iyi olur” yorumunu yaptı.

01 Temmuz 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Nando de Colo: Sarunas Jasikevicius olursa çok iyi olur

Fenerbahçe’de geleceği belirsiz olan isimlerden biri de Nando de Colo. Fransız yıldız, bu konuyla ilgili olarak ülkesinde La Voix du Nord’a açıklamalarda bulundu. De Colo, “Fenerbahçe ile sözleşmem devam ediyor. Hepimiz yeni koçun gelmesini bekliyoruz. Ardından yeni planlama belli olacak. Gherardini ile sürkeli iletişim halindeyiz” ifadelerini kullandı.

Fransız oyun kurucu, “Eğer yeni koçumuz Sarunas Jasikevicius olursa, bu çok iyi olur” yorumunu yaptı. Nando de Colo son olarak ayrılacağı yönündeki iddialar için, “Hiçbir takımla görüşme yapmıyorum. Çıkan haberleri okuyorum ve Fenerbahçe’den gelecek haberi bekliyorum” dedi.

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