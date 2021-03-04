Nando De Colo: Maçın sonunda kontrol bizdeydi

Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 100-92'lik skorla geçmeyi başardı. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe'nin yıldızlarından Nando De Colo, Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren De Colo, "Maçın sonundaki kontrol bizdeydi. Bence en büyük fark buradan oldu. Savunmamız çok iyiydi. Onların her noktadan çok iyi şutlar attığını biliyorduk ama her zaman savunmayı başardığımız için bence bu şekilde maçı kazandık" dedi.

28. maç dönemindeki ASVEL karşılaşmasına ilişkin soruyu da cevaplayan Fransız yıldız, "Lyon maçı da çok zor bir maç olacak. Çok iyi bir takım, özellikle son dönemde iyi bir galibiyet serileri var, dün kaybetmelerine rağmen. Dinlenip o maça hazırlanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.