Nando de Colo Fenerbahçe Beko'da! Son dakika transfer açıklandı.
Fenerbahçe Beko, Nando De Colo ile 2021-2022 sezonun sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı. Fransız yıldız Nando De Colo, 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecek.
Fenerbahçe Beko, Nando de Colo'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Avrupa basketbolunun en önemli guardlarından biri olan Nando De Colo ile anlaşmaya vardı.
23 Haziran 1987 tarihinde Sainte-Catherine’de dünyaya gelen 1.96 boyundaki Fransız yıldız Nando De Colo, 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecek.
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