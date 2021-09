Nando De Colo: Elimizden gelen her şeyi vermeliyiz

Turkish Airlines EuroLeague'in ilk haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko'nun yıldızlarından Nando De Colo, açıklamalarda bulundu.

‘Birlikte mücadele etmeli ve elimizden gelen her şeyi vermeliyiz’ diyen Nando De Colo, "Hepimiz ilk EuroLeague maçı için, özellikle de taraftarlarımızla buluşacağımız için çok heyecanlıyız. Şu anda önemli olan, hafta boyunca idmanlarda çalıştığımız her şeyi parkeye yansıtabilmek olacak. Koçumuzun bizden istediklerini anlamalı, birlikte mücadele etmeli ve elimizden gelen her şeyi vermeliyiz. Rakibimizin sert bir ekip olduğunu biliyoruz ancak onların enerjisine cevap verebilmeli ve kendi oyunumuzu oynayabilmeliyiz" diye konuştu.