Nando De Colo: Çok agresif oynamamız gerekecek

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Fenerbahçe'nin yıldızlarından Nando De Colo, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.





Barcelona'nın agresif oyununa cevap vermeleri gerektiğini belirten De Colo, "Yine zor bir maç olacak. Bunun farkındayız. Barcelona, çok iyi bir takım. Hala geçen sezonki ritmi koruyorlar ki kadrolarını da çok değiştirmediler. Bence şu anda en önemli şey kendi yapabileceklerimizi düşünmek ve her geçen gün daha iyiye ilerlemek. Kaybettiğimiz son maçlarda olanlardan dersler almalıyız. Çok agresif oynamamız gerekecek. Onların oyun tarzı bu ki bizim de buna cevap vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.