Nalan Ural, 25 yıllık kariyerine nokta koydu

Konuyla ilgili Eczacıbaşı Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17 yılı sporcu olarak 42 yıldır Türk kadın voleyboluna hizmet veren menajerimizin özel hayatına, ailesine ve sağlığına zaman ayırma arzusu bu kararında etken olmuştur. Her zaman ailemizin bir parçası olan Nalan Ural’a, kulübümüze ve voleybola verdiği emekler için teşekkür ediyoruz."

NALAN URAL KİMDİR?

1965 Adana doğumlu olan Nalan Ural, evli ve bir çocuk annesi ve İTÜ Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği mezunu. Ural, voleybol kariyerine 1979 yılında Adana Güney Sanayi'de başladı. Sırasıyla Eskişehir DSİ Bent, Eczacıbaşı, Galatasaray, Emlak Bankası, Eczacıbaşı ve Vakıfbank kulüplerinde oynadı.

1981-1997 yılları arasında Milli Takım’da yer aldı ve 250 kez milli formayı giydi. Milli Takım’da dört yıl, sekiz yıl oynadığı ve yetiştiği Eczacıbaşı kulübünde de iki yıl kaptanlık yaptı. 1997 yılında voleyboldaki oyunculuk kariyerine veda eden Ural, aynı yıl hem Milli Takım’da hem de Güneş Sigorta’da menajerlik görevini üstlendi. Nalan Ural sporcu olarak; bir kez Balkan Şampiyonası, üç kez Bahar Kupası'nda "En iyi smaçör", bir kez Avrupa Şampiyonası'nda "En iyi defansçı", Türkiye Birinci Ligi'nde ise beş kez "En değerli oyuncu" ve bir kez de Olimpiyat Komitesi tarafından "En değerli bayan voleybolcu" seçildi.

2010-2011 sezonunda bu yana genel menajerliğini üstlendiği Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün en önemli başarıları arasında yer alan ilk CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, iki sene üst üste FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonlukları ve 2'nci kez elde edilen CEV Kupası Nalan Ural’ın döneminde gelirken, tecrübeli menajer aynı zamanda Tijana Boskovic, Jordan Larson, Maja Poljak, Christiane Fürst, Bethania De La Cruz, Yeon Koung Kim, Thaisa Daher ve Maja Ognjenovic gibi yıldız oyuncuların Eczacıbaşı’na kazandırılmasına da katkı sağladı.

DHA