Nainggolan transferi için Galatasaray'ın rakibi çok
Galatasaray transfer haberi... Galatasaray taraftarının hayalindeki orta saha oyuncusu: Radja Nainggolan. Özellikle sosyal medya aracılığıyla hem Belçikalı yıldıza hem de Sarı-Kırmızılı yönetime pres yapan Sarı-Kırmızılı futbolseverler, gelecek müjdeli haberi bekliyor.
Ancak bu transfer pek kolay değil. Eşinin rahatsızlığı nedeniyle geçen sezon maaşının 4’te 1’ine Cagliari’ye giden Nainggolan için şu anda 3 İtalyan ekibi devrede. Çizme basınına göre bu takımlar Cagliari, Hellas Verona ve Parma. Ayrıca eski kulübü Roma’nın da Nainggolan’ı isteyebileceği konuşuluyor. İnter ise Naingoolan’ı kesinlikle kadroda düşünmüyor ve satmayı planlıyor. Aynı Okay transferinde olduğu gibi Cim Bom, opsiyonlu kiralama formülüyle bu işi bitirebilir. Yönetim, şartları olabildiğince zorluyor.