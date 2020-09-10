Ancak bu transfer pek kolay değil. Eşinin rahatsızlığı nedeniyle geçen sezon maaşının 4’te 1’ine Cagliari’ye giden Nainggolan için şu anda 3 İtalyan ekibi devrede. Çizme basınına göre bu takımlar Cagliari, Hellas Verona ve Parma. Ayrıca eski kulübü Roma’nın da Nainggolan’ı isteyebileceği konuşuluyor. İnter ise Naingoolan’ı kesinlikle kadroda düşünmüyor ve satmayı planlıyor. Aynı Okay transferinde olduğu gibi Cim Bom, opsiyonlu kiralama formülüyle bu işi bitirebilir. Yönetim, şartları olabildiğince zorluyor.





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