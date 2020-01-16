Halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızları, kendilerinden izinsiz çekilen 'Cep Herkülü'nün gösteriminin durdurulması için dava açtı. Mahkeme, talebi delil yetersizliği nedeniyle reddetti.

Milli halterci merhum Naim Süleymanoğlu'nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu, babalarının Avrupa ve dünya şampiyonluğundan kazandığı madalyaların kayıp olduğu iddiasıyla bir süre önce mahkemeye başvurmuştu.

Ardından babalarının hayatının anlatıldığı, çekimleri devam eden 'Cep Herkülü' filminin durdurulması için dava açmışlardı. İki kız kardeşin avukatı Aziz Demir; Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ile yapım şirketi Dijital Yapım Evi Reklam Film Sanayi Şirketi ile yapımcı Mustafa Uslu arasında film sözleşmesi yapıldığını, filmin sinemalarda gösterileceğini ve bundan da sadece Muharrem Süleymanoğlu'nun bedel alacağını öğrendi.

Günaydın'dan Ali Oktay'ın haberine göre, halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızları, kendilerinden izinsiz çekilen 'Cep Herkülü'nün gösteriminin durdurulması için dava açtı. Mahkeme, talebi delil yetersizliği nedeniyle reddetti.

Cep Herkülü ne anlatıyor?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesini konu ediyor. İlk Dünya Rekoru’na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru,üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu’nun hayatının anlatıldığı filmde, Süleymanoğlu’na Hayat Van Eck hayat veriyor.