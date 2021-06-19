Fenerbahçe Kulübü'nde Nisan 2021 tarihinde yapılması gereken Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanlık seçimi, konoravirüs salgını sebebiyle Nisan 2022 tarihine ertelenmişti. Sarı-lacivertli kulübün YDK üyelerinden Prof. Dr. Nail Kır, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, "Yönetim Kurulumuz, Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısının 18-19 Haziran, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25-26 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacağını duyurmuştur. Dolayısıyla Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçiminin ertelenmesinin gerekçesi de ortadan kalkmıştır. Kulübümüze yakışan şekilde ilk fırsatta yapılacak olan Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçimi için adaylığımı ilan eder, camiamızın bilgilerine arz ederim" dedi.

Prof. Dr. Nail Kır, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe Spor Kulübünün en öncelikli amaçları, Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef ve ilkeleri doğrultusunda ülkede bedeni ve fikri terbiyenin yayılmasını sağlamak, bireyler arasında dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği geliştirmek, eğitime katkıda bulunmaktır. Fenerbahçe, Kurtuluş Savaşında kulüp binasından cepheye silah yollayarak, Harrington Kupasında işgalcileri bozguna uğratarak bu ülkenin hep dayanağı ve umudu olmuştur. Yakın tarihimizde de 3 Temmuz'da uğradığımız haksızlığa karşı haklı direnişimizle terör örgütüne bağlı vatan hainlerine karşı ilk duvar kulübümüz tarafından çekilmiştir. Bu nedenle; Fenerbahçe yıkılmazsa Türkiye de yıkılmaz! Yıkılmayan son kale olan 'Fenerbahçe Cumhuriyeti' ifadesi ile de kulübümüzün gerçek anlamda Cumhuriyetin savunucusu ve de halkın takımı olduğunu daima ortaya koymaktayız. Fenerbahçe, tarihi ve taşıdığı misyon nedeniyle her anlamda bu büyüklüğe yakışacak nitelikte olmak zorundadır. Fenerbahçe'nin bir dünya kulübü olması ve ülke çıkarlarına hizmet eden güçlü bir sivil toplum örgütü haline gelebilmesi için öncelikle tüm organlarının demokratik olması gerekmektedir. Cumhuriyetin ve halkın takımı, Fenerbahçe sadece yönetenlerinin değil tüm sevenlerinin söz sahibi olduğu bir kulüp olmalıdır. Tüzüğümüzde 'Yüksek Divan Kurulu, kulübün gelişimini ve geleceğini ilgilendiren idari, mali, hukuki, sportif ve sosyal konularda, mevzuat, bütçe ve tüzük hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur' ifadesi bulunmaktadır. Yüksek Divan Kurulu, kulübümüzün en yüksek istişare organıdır. Hem kurul hem de başkanlık makamı bağımsız ve kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun şekilde teşkil olmalıdır. Daha doğru bir ifadeyle; taraf olmamalı ve kulübün ali menfaatleri doğrultusunda görüşlerini açıklıkla ortaya koymalıdır. Tavsiyede bulunma, yol gösterme, danışmanlık görevlerinden feragat etmiş moderatörlük makamı haline gelmiştir. Bu nedenle bizler 'Bağımsız Fenerbahçeliler Grubu' olarak bu yola çıkmaya karar verdik. Dünyada yaşanan pandemi salgını nedeniyle Fenerbahçe'mizin 2021 yılı içerisinde yapılması gereken Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi için net tarih henüz belirlenememiştir. Yönetim Kurulumuz, 2735 Yüksek Divan Kurulu üyesinin katılma ihtimali olan Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimlerini ertelerken, 25.857 kongre üyesinin oy kullanma hakkına sahip olduğu Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısını 18-19 Haziran, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25-26 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacağını duyurmuştur. Dolayısıyla Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçiminin ertelenmesinin gerekçesi de ortadan kalkmıştır. Kulübümüze yakışan şekilde ilk fırsatta yapılacak olan Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçimi için adaylığımı ilan eder, camiamızın bilgilerine arz ederim."

DHA