Süper Lig ekiplerinden Giresunspor’un yönetim kurulu üyesi Nahid Yamak, "Hak ettiğimiz yerde olduğumuz için çok gururluyuz. Burada kalıcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi. Yamak, Kurban Bayramı dolayısıyla kulüp tesislerinde gerçekleştirilen bayramlaşmada gazetecilere, Giresunspor’un 44 yıl sonra yeniden Süper Lig’de mücadele edeceğini söyledi.

Değerini çok iyi bildiklerini Süper Lig’de kalıcı olmayı hedeflediklerini vurgulayan Yamak, "Burada kalıcı olmanın önemini ve anlamını ciddi şekilde idrak ediyoruz. Süper Lig’de kalıcı olmak adına yapılabilecek her şeyi yapacağız. Giresun önemli bir futbol şehridir. Hak ettiğimiz yerde olduğumuz için çok gururluyuz. Burada kalıcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Yamak, yeşil-beyazlı takımın daha büyük başarılar için mücadelesini sürdüreceğini ifade ederek, "Bizim için artık buradan aşağı inmek, düşmek gibi bir şey yoktur. Bu, kulübümüz içerisinde hiç konuşulmayacak. Adı bile geçmeyecek. Giresunspor’un bundan sonra büyük başarılar elde etmesi için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

Gelecek haftadan itibaren transfer çalışmalarına hız vereceklerini kaydeden Yamak, şöyle devam etti:

"Geçen seneden kalan bir iskeletimiz var. Yeni transferlerimizden katılanlar oldu. Önümüzdeki hafta transfer çalışmalarına hız vereceğiz. Herkesin gönlü rahat olsun. Giresunspor’a yakışan, buna layık, bu takımı taşıyacak bir ekip oluşturacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor. İhtiyaçlar çerçevesinde yeni transferlerimizi yapacağız."

Yamak, sezonun ilk haftasında Galatasaray ’ı evlerinde ağırlayacaklarını anımsatarak, taraftar desteğiyle sahadan iyi sonuçla ayrılmak istediklerini dile getirdi.

Giresunsporlu futbolcu Eren Tozlu ise Erzurum’da güzel ve verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Tozlu, lige en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, "İkinci etap kamp dönemini de en güzel şekilde geçirmek istiyoruz. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımız olacak. Hazırlık maçlarıyla da takımın en kısa zamanda uyumunu sağlamayı ve lige hazır olmayı hedefliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Ligin ilk haftasında Galatasaray ile karşılaşacaklarını ve hedeflerinin iyi sonuç alarak sezona güzel bir başlangıç yapmak olduğunu vurgulayan Tozlu, şunları kaydetti:

"İlk maçımız Galatasaray ile. Rakibimiz güçlü bir takım ama Süper Lig’de genelde tüm takımlar çok güçlü. Galatasaray hazır bir şekilde gelecek. Biz de en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Kendi evimizde. Çok uzun süredir devam eden bir lig özlemi var. Bu özlemin verdiği heyecanla inşallah Galatasaray’dan puan ya da puanlar alırız diye düşünüyorum."

AA