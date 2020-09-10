Geçtiğimiz sezon Trabzonspor’da gösterdiği performans ile Avrupa devlerini peşine takan Alexander Sörloth, son olarak Uluslar Ligi’nde Kuzey İrlanda mücadelesinde 2 kez rakip fileleri havalandırarak kaldığı yerden devam etmişti. Ayrıca Norveçli ile ilgilenen en ciddi kulüplerden bir tanesi olan RB Leipzig’in hocası Julian Nagelsmann, Sörloth hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Forvet transferi konusunda Alman basınında birtakım değerlendirmelerde bulunan Nagelsmann, 24 yaşındaki golcüyü kastederek, “Bazı oyuncular için fedakarlık yapmak gerekir” açıklamasını yaptı.