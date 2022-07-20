Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski, uzun süren görüşmeler sonucunda Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona'nın mevcut borcu nedeniyle bu transferi bitiremeyeceği belirtiliyordu. Bu durumda İspanyol ekibinin hem Raphinha hem de Robert Lewandowski transferlerini bitirmesi Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın da tepkisini çekti.

'Dünyada bunu yapabilen tek kulüp'

Barcelona'nın Lewandowski'yi alması sonrası Nagelsmann, kulübün mevcut mali durumunda bunu nasıl gerçekleştirebildiğini sorguladı. Yaptığı açıklamada Alman teknik adam, "Dünyada hiç parası olmayan ama istediği tüm oyuncuları alabilen tek kulüp Barcelona. Bunu nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Biraz tuhaf" ifadelerini kullandı.

Yaz başında Barcelona'nın mali durumu nedeniyle Milan ve Chelsea'den ücretsiz olarak kadrosuna kattığı Franck Kessie ve Andreas Christensen'i dahi kadrosuna kaydettiremeyeceği belirtiliyordu. Bu da kulübün tasarruf sağladığı her 4 milyon Pound için 1 milyon Pound harcama imkanı sağlayan LaLiga düzenlemeleriyle ilgiliydi. Fakat sonrasında Barcelona hem Leeds'den Raphinha hem de Bayern Münih'ten Lewandowski transferlerini bitirmeyi başardı.