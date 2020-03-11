Nagelsmann Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu aşamasında RB Leipzig, deplasmanda 1-0 yendiği Tottenham'ı sahasında da 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale kaldı. Bu sonuçla Alman ekibinin teknik direktörü tarihe geçti.

Mourinho'yu gol yemeden eledi

Mourinho gibi önemli bir teknik adamın yönetimindeki Premier Lig takımı Tottenham'ı eleyen Alman ekibi RB Leipzig tarihinde ilk kez çeyrek finale kalmış oldu. Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann böylece turnuva tarihine geçmiş oldu.

Çeyrek finale kalan en genç teknik adam

23 Temmuz 1987 doğumlu teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan en genç teknik adam oldu. 32 yaş 231 günlük Nagelsmann rekorun sahibi olurken Bundesliga'da da şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Julian Nagelsmann kimdir?

Futbolculuk kariyeri 20 yaşında bitti. 2006’da başladığı profesyonel futbol kariyeri, Augsburg’un 2. takımında forma giyerken geçirdiği diz sakatlığı yüzünden 20 yaşında biten eski stoper, futboldan kopamadı. Aktif kariyerinin noktalandığı 2008’de Augsburg Genç Takımı’nda, teknik direktör Thomas Tuchel’in yardımcısı olarak göreve başladı.

Sonraki yıllarda 1860 Münih ve Hoffenheim’ın 17 yaş altı takımlarında yardımcı antrenör olarak çalışan Nagelsmann, 2013-2014 sezonunda Hoffenheim 19 Yaş Altı Takımı’nın teknik direktörlüğüne geçti. İlk sezonunda şampiyonluk yaşayan Alman çalıştırıcı, sonraki yıl da takımın ligi 2. sırada bitirmesini sağladı.

Sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakan Hollandalı teknik adam Huub Stevens’in yerine Hoffenheim A Takımı’nın başına getirilen Nagelsmann, Bundesliga’daki ilk maçına, 2015-2016 sezonunun 21. haftasında çıktı. Huub Stevens’tan görevi devraldığında 14 puanla 17. sırada yer alan Hoffenheim’ın, kalan 13 haftada 23 puan alarak ligi 15. tamamlamasında başrolü üstlendi. Bundesliga'da görev yapan en genç isim olan Nagelsmann, sezon başında RB Leipzig'in başına geçmişti.



