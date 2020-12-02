Leipzig teknik direktörü Julian Nagelsmann, Başakşehir maçının ardından konuştu. Nagelsmann, "Üç puandan dolayı mutluyuz. İlk yarıdaki performanstan dolayı da mutluyum. İkinci yarıda Başakşehir, büyük bir baskı kurdu ve biz de sorun yaşadık. Sonunda şanslı olan taraftık bence. Çok önemli bir 3 puan aldık. Sörloth için çok önemli. O golle 3 puanı aldık. Çok fazla top alamadı. Çok iyi bir durumda top alamadı ama sonunda gol attı" şekliden konuştu.

Nagelsmann son olarak hat-trick yapan İrfan Can Kahveci hakkında konuştu. Nagelsmann, "İrfan Can Kahveci, harika bir oyuncu. Müthiş bir sol ayağı var. Çok iyi bir frikik gol attı" ifadelerini kullandı