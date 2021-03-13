RB Leipzig'de aldığı sonuçlar ve oynattığı futbolla ön plana çıkan Julian Nagelsmann'ın ismi Bayern Münih ve Barcelona ile anılıyor. Alman teknik adam ise kulübünde mutlu olduğunu açıkladı.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda RB Leipzig, Liverpool'a 2 maçta da yenilerek elendi. Karşılaşmanın ardından konuşan 33 yaşındaki çalıştırıcı, "Görünüşe göre Bayern Münih, Tottenham, Real Madrid ve Barcelona'ya katılacağım. Bu kulüplerde iyi kontratlara sahip büyük teknik direktörler var. Haberler beni kızdırmıyor ya da şımartmıyor. Benim için önemi yok. Önümüzdeki maça odaklıyım sadece" diye konuştu.

Alman kulübüyle 2022-23 sezon sonuna kadar sözleşmesinin devam ettiğini hatırlatan Alman teknik adam, "Bayern Münih ya da Barcelona hakkında konuşmak orada çalışan teknik direktörlere saygısızlık. Oradaki insanlar başarılı ve iyi kontratlara sahip. Medyadaki haberleri anlıyorum ama dediğim gibi konuşmak saygısızlık olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ntv Spor