Nagatomo'yu VAR kurtardı!

Trabzonspor maçında kendisine faul çalan hakem Ümit Öztürk’e “Fuck off” diye küfür eden Nagatomo’ya ceza gelmiyor.

12 Şubat 2019, Salı 06:56 Son Güncelleme:
- A +
Nagatomo'yu VAR kurtardı!

Hakem maçta bu sözlere herhangi bir kart uygulamasında bulunmadığı için Japon oyuncuya ceza verilemeyeceği belirtildi.

Bu tür pozisyonlar VAR’da görülse dahi hakeme bildirilmiyor. Çünkü VAR protokolüne göre “Video teknolojisi yalnızca maçın seyrini değiştiren kararlardaki bariz hataları düzeltmek için ve gözden kaçan ciddi olaylarda kullanılacaktır: Gol, penaltı/penaltı değil, doğrudan ihraç ve yanlış oyuncuya kart verilmesi” gibi durumlarda kullanılabiliyor.

VAR odasında bu küfür fark edilse bile hakeme uyarı yapılmıyor.

Kaynak: Star

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.