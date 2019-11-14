Nagatomo’da sona doğru

Galatasaray ile Japon sol bek Yuto Nagatomo’nun yolları ayrılmak üzere... Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih hocanın raporu doğrultusunda 33 yaşındaki futbolcunun menaceriyle temasa geçerek, kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

14 Kasım 2019, Perşembe 06:47 Son Güncelleme:
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Nagatomo’da sona doğru

Galatasaray ile Japon sol bek Yuto Nagatomo’nun yolları ayrılmak üzere... Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih hocanın raporu doğrultusunda 33 yaşındaki futbolcunun menaceriyle temasa geçerek, kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

Sezon başında bir Tayland kulübünden 5 milyon Euro’luk teklif alan Nagatomo için tekrar Uzakdoğu pazarıyla temas kurulacak. Galatasaray cephesi, sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Nagatomo’nun bonservisini 2.5 milyon Euro’ya vererek, devre arasında takviyeler için ek bütçe yaratmayı planlıyor.

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