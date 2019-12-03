Nagatomo golle kendine geldi

Devre arasında adı gönderilecek isimler arasında yer alan Devre arasında adı gönderilecek isimler arasında yer alan Nagatomo, Trabzonspor’a attığı beraberlik golüyle kendine geldi., Trabzonspor’a attığı beraberlik golüyle kendine geldi.

03 Aralık 2019, Salı 07:06 Son Güncelleme:
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Nagatomo golle kendine geldi

Devre arasında adı gönderilecek isimler arasında yer alan Nagatomo, Trabzonspor’a attığı beraberlik golüyle kendine geldi. Takımına kritik bir puan kazandıran Japon futbolcunun üzerindeki baskı azaldı.

Sezon başından beri formsuz bir görüntü ortaya koyan 33 yaşındaki sol bekin buna rağmen Ocak ayında bir başka kulübe satılması planlanıyor.

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