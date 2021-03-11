Türkiye Tekvando Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Open'da heyecan dün büyükler kategorisindeki müsabakalarla başladı. Gelecek ay düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi büyük önem taşıyan ve 2024 Paris Olimpiyatı'na puan veren turnuvanın ilk gününde Ay-Yıldızlı ekibimiz 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam5 madalya kazandı. 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek Nafia Kuş, -73 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kiloda yarışan bir diğer sporcumuz Şeyma Nur Söğüt ise bronz madalyaya uzandı.

Erkekler -63 kiloda Hakan Reçber gümüş madalya kazanırken, -87 kiloda ise Yunus Sarı ve Taha Biçer üçüncülük elde etti.