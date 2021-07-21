Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar +67 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli tekvandocu Nafia Kuş'un hedefi, Tokyo Olimpiyatlarından madalyayla dönmek.

Kariyerinde Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra iki de dünya üçüncülüğü bulunan 26 yaşındaki Nafia Kuş, katıldığı ilk olimpiyattan madalyayla dönmenin hayallerini kuruyor.

Olimpiyat oyunları öncesinde açıklamalarda bulunan ay-yıldızlı sporcu Nafia Kuş, "Her sporcunun hayali, rüyası olimpiyat oyunlarında mücadele etmek. Bunu başarmak benim için büyük mutluluk. Olimpiyat oyunlarına katılma yolu bile başlı başına büyük bir mücadele. Buraya gelerek ilk mücadeleyi kazandık. Şimdi sıra emeklerimizin karşılığını almakta. Büyüklerde iki kez dünya üçüncüsü olarak buradaki iddiamı ortaya koyduğumu düşünüyorum. Dünyanın en iyi tekvandocuları tek hedef için mücadele edeceğiz. Ben de ülkem için elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Nafia Kuş, kadınlar +67 kiloda 27 Temmuz Salı günü tatamiye çıkacak.

AA