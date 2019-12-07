Nadir Çiftçi:Skoru korumalıydık

Konuk ekibin kanat oyuncusu Nadir Çiftçi, Fenerbahçe deplasmanına çıkana kadar son 4 maçta yenilmediklerini hatırlatarak, “Bu seriyi burada da devam ettirmek istedik. Maça iyi başladık, hatta 1-0 öne geçtik. Ama skoru korumamız lazımdı. 5 tane gol yedik. Dersler çıkararak yolumuza devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.