Nadal ve Medvedev çeyrek finalde

8. günün sonunda, Nadal (2), İtalyan Fognini’yi (16) (6-3, 6-4, 6-2), Rus Daniil Medvedev de (4) ABD’li McDonald’ı (6-4, 6-2, 6-3) 3-0'la yenerek son 8 arasına kaldı. Kadınlarda ise ABD’li Jessica Pegula, günün sürprizine imza attı. 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Svitolina’yı (6-4, 3-6, 6-3) 2-1 yenen Pegula, kariyerinde ilk kez Grand Slam’de çeyrek finale çıktı. 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty de ABD'li Rogers’ı 2-0'la geçerek turu geçti. Müsabakalar TSİ 03.00'te başlıyor ve EuroSport'tan yayınlanıyor.



